В Екатеринбурге выросли цены на небольшую недвижимость

17 марта 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Общий рост цен офисных, студийных и складских помещений составил 14,4% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Это следует из динамики цен за квадрат недвижимости на сайте Restate. С 6 февраля 2023 года общий рост цены квадратного метра офисной, студийной и складской недвижимостей составил 14,4%. Самый заметный рост стоимости показали складские помещения (+38,4%), сейчас цена «квадрата» равняется 56,7 тысячи рублей. Квадрат офисной недвижимости теперь стоит 89,6 тысячи рублей (+3,2%). Менее заметный рост цены показали студийные помещения, стоимость квадратного метра которых составляет 109 тысяч рублей. Их средняя цена повысилась на 1,6%. Ранее URA.RU сообщало, что за год стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 6,5%. Это не убавило интереса горожан к покупке данной недвижимости.

В Екатеринбурге стремительно растет цена на офисные, студийные и складские помещения небольшой площади. Это следует из динамики цен за квадрат недвижимости на сайте Restate. С 6 февраля 2023 года общий рост цены квадратного метра офисной, студийной и складской недвижимостей составил 14,4%. Самый заметный рост стоимости показали складские помещения (+38,4%), сейчас цена «квадрата» равняется 56,7 тысячи рублей. Квадрат офисной недвижимости теперь стоит 89,6 тысячи рублей (+3,2%). Менее заметный рост цены показали студийные помещения, стоимость квадратного метра которых составляет 109 тысяч рублей. Их средняя цена повысилась на 1,6%. Ранее URA.RU сообщало, что за год стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 6,5%. Это не убавило интереса горожан к покупке данной недвижимости.