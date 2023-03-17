МК: Костомарову ампутировали голени обеих ног

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Роману Костомарову ампутировали кисть руки Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки. Об этом рассказал источник в больнице «Коммунарка», где спортсмен проходит реабилитацию.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног», — передает слова источника сайт MK.RU. Также он добавил, что ампутации подверглась кисть руки целиком. Нынешнее состояние Костомарова оценивается как тяжелое, заключил источник.

Ранее СМИ сообщали, что состояние Костомарова улучшается. Он попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. Сообщалось, что ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. Также была информация, что 46-летнего спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, передает RT.

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Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки. Об этом рассказал источник в больнице «Коммунарка», где спортсмен проходит реабилитацию. «Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног», — передает слова источника сайт MK.RU. Также он добавил, что ампутации подверглась кисть руки целиком. Нынешнее состояние Костомарова оценивается как тяжелое, заключил источник. Ранее СМИ сообщали, что состояние Костомарова улучшается. Он попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. Сообщалось, что ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. Также была информация, что 46-летнего спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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