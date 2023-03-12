Состояние здоровья Костомарова резко изменилось

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В состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает Sport24. «У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — написали в издании. Информацию для агентства предоставил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп. Спустя время спортсмену ампутировали правую кисть. Также сообщалось, что врачам не удается остановить отмирание тканей у фигуриста.