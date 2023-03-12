Состояние здоровья Костомарова резко изменилось

Sport24: здоровье Костомарова улучшается по всем показателям
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В состоянии здоровья Романа Костомарова наблюдается положительная динамика Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

В состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает Sport24.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — написали в издании. Информацию для агентства предоставил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп. Спустя время спортсмену ампутировали правую кисть. Также сообщалось, что врачам не удается остановить отмирание тканей у фигуриста.

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В состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает Sport24. «У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — написали в издании. Информацию для агентства предоставил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп. Спустя время спортсмену ампутировали правую кисть. Также сообщалось, что врачам не удается остановить отмирание тканей у фигуриста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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