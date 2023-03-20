Мэр из ХМАО оплатил своему духовнику поездку в Израиль. Инсайд

21 марта 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Духовник Олега Дейнеки приезжал в Израиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Мегиона Олег Дейнека, на лечение которого в одной из клиник Тель-Авива собирали средства мэры ХМАО, пригласил к себе своего духовника и оплатил ему билеты. Об этом журналисту URA.RU сообщил инсайдер из политического истеблишмента города. «Священник пробыл в Израиле три дня, билеты оплатила семья Дейнеки. Еще недавно его жена говорила, что им пришлось продать машину для оплаты клиники, но на поездку и проживание батюшки средства у семьи нашлись», — прокомментировал инсайдер. Корреспонденту агентства удалось связаться с отцом Ростиславом по телефону. Он подтвердил, что летал в Израиль к главе Мегиона, с которым они давно дружны. «Меня пригласила семья [Дейнеки]. Устроили мне поездку, разместили в квартире, которую сами снимают, неподалеку от клиники в Тель-Авиве. Я пробыл в Израиле три дня, не мог себе позволить дольше там находиться — у меня, конечно, таких денег нет, да и у них особо нет… Были в Иерусалиме, посетили храм Гроба Господня. Семья Дейнеку очень поддерживает, сейчас вместе с ним там жена и сын», — сообщил отец Ростислав. Ранее URA.RU сообщало о переносе суда по отстранению Дейнеки в связи с утратой доверия. Судья уточнил, что к 28 марта его представитель должен предоставить заверенную справку о состоянии здоровья.

Глава Мегиона Олег Дейнека, на лечение которого в одной из клиник Тель-Авива собирали средства мэры ХМАО, пригласил к себе своего духовника и оплатил ему билеты. Об этом журналисту URA.RU сообщил инсайдер из политического истеблишмента города. «Священник пробыл в Израиле три дня, билеты оплатила семья Дейнеки. Еще недавно его жена говорила, что им пришлось продать машину для оплаты клиники, но на поездку и проживание батюшки средства у семьи нашлись», — прокомментировал инсайдер. Корреспонденту агентства удалось связаться с отцом Ростиславом по телефону. Он подтвердил, что летал в Израиль к главе Мегиона, с которым они давно дружны. «Меня пригласила семья [Дейнеки]. Устроили мне поездку, разместили в квартире, которую сами снимают, неподалеку от клиники в Тель-Авиве. Я пробыл в Израиле три дня, не мог себе позволить дольше там находиться — у меня, конечно, таких денег нет, да и у них особо нет… Были в Иерусалиме, посетили храм Гроба Господня. Семья Дейнеку очень поддерживает, сейчас вместе с ним там жена и сын», — сообщил отец Ростислав. Ранее URA.RU сообщало о переносе суда по отстранению Дейнеки в связи с утратой доверия. Судья уточнил, что к 28 марта его представитель должен предоставить заверенную справку о состоянии здоровья.