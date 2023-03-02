В ХМАО перенесли суд по отставке главы города

В ХМАО судебный процесс по отставке мэра Мегиона Дейнеки перенесли на 28 марта

03 марта 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Суд по делу об отставке мэра Мегиона Дейнеки перенесли на 28 марта Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Мегионе слушание по делу о досрочной отставке главы города Олега Дейнеки в связи с утратой доверия перенесли на 28 марта. Первый вице-мэр Мегиона Игорь Алчинов сообщил корреспонденту URA.RU, что вторым ответчиком по делу будет выступать администрация муниципалитета. «Слушание по делу перенесли на 28 марта, чтобы глава мог предоставить оригиналы документов. Кроме того, судья признал вторым ответчиком по делу администрацию Мегиона», — прокомментировал Алчинов. По словам вице-мэра, если к назначенному сроку документы будут предоставлены, суд примет их к рассмотрению. «Речь идет о медицинской справке о лечении в стационаре. Пока в распоряжении суда имеются только электронные копии», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU сообщало, что суд отказался приостановить процесс по отставке мэра Мегиона. По данным инсайдеров, Дейнека находится на лечении в Израиле.

В Мегионе слушание по делу о досрочной отставке главы города Олега Дейнеки в связи с утратой доверия перенесли на 28 марта. Первый вице-мэр Мегиона Игорь Алчинов сообщил корреспонденту URA.RU, что вторым ответчиком по делу будет выступать администрация муниципалитета. «Слушание по делу перенесли на 28 марта, чтобы глава мог предоставить оригиналы документов. Кроме того, судья признал вторым ответчиком по делу администрацию Мегиона», — прокомментировал Алчинов. По словам вице-мэра, если к назначенному сроку документы будут предоставлены, суд примет их к рассмотрению. «Речь идет о медицинской справке о лечении в стационаре. Пока в распоряжении суда имеются только электронные копии», — добавил Алчинов. Ранее URA.RU сообщало, что суд отказался приостановить процесс по отставке мэра Мегиона. По данным инсайдеров, Дейнека находится на лечении в Израиле.