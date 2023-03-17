Львова-Белова прокомментировала ордер МУС на свой арест

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой может говорить о высокой оценке международного сообщества помощи России своим детям. Об этом заявила сама Львова-Белова.
«Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — передает слова Львовой-Беловой РИА Новости. Отмечается, что Россия и ряд стран-членов Совбеза ООН не признает юрисдикцию МУС.
Ранее стало известно, что МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Причиной такого решения называется якобы «незаконный вывоз детей» из Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не сотрудничает с МУС, а его решения с правовой точки зрения не имеют никакого значения для страны.
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