Bloomberg: МВФ изменил правила кредитования, чтобы дать Украине миллиарды долларов

18 марта 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

МВФ планирует передать Украине 15 млрд долларов, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину. Об этом говорится в официальном заявлении фонда. Речь идет о предоставлении кредитной программы на 15 миллиардов долларов. «Международный валютный фонд утвердил изменения в своих правилах кредитования, что позволит ему помогать странам, столкнувшимся с исключительно высокой неопределенностью. Это откроет путь для поддержки Украины на сумму около 15 млрд долларов», — публикует заявление фонда Bloomberg. В документе также говорится, что изменения применяются в ситуациях, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей и устраняют основные препятствия для разработки программ в этих странах. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. После начала СВО страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только с начала 2022 года по 15 января 2023 года помощь США Украине оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели. В марте постоянный представитель Фонда на Украине Ваграм Степанян заявил, что Киев обсудил с МВФ программу кредитования Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину. Об этом говорится в официальном заявлении фонда. Речь идет о предоставлении кредитной программы на 15 миллиардов долларов. «Международный валютный фонд утвердил изменения в своих правилах кредитования, что позволит ему помогать странам, столкнувшимся с исключительно высокой неопределенностью. Это откроет путь для поддержки Украины на сумму около 15 млрд долларов», — публикует заявление фонда Bloomberg. В документе также говорится, что изменения применяются в ситуациях, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей и устраняют основные препятствия для разработки программ в этих странах. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. После начала СВО страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только с начала 2022 года по 15 января 2023 года помощь США Украине оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели. В марте постоянный представитель Фонда на Украине Ваграм Степанян заявил, что Киев обсудил с МВФ программу кредитования Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.