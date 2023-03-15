Крупнейший валютный фонд мира выразил готовность дать Украине многомиллиардный кредит

Киев обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) программу кредитования Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил постоянный представитель Фонда на Украине Ваграм Степанян.
«Обсуждения между сотрудниками МВФ и украинскими властями были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в достижении соглашения о комплексе политик, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой Фондом», — сказал Степанян. Его слова передает издание
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. Страны Запада начали поставки Украине вооружения и боеприпасов. Только помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели.
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