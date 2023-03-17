Пермяки не могут вылететь из Сочи из-за тумана

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку авиарейса до Перми

18 марта 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Пассажиры авиарейса до Перми не могут вылететь из Сочи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сочи задерживают самолет, который должен улететь в Пермь. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса до Сочи. Также из Сочи не могут вылететь пассажиры рейса DP365, следующего до Перми. Причиной неудобства стал туман», — пишет Properm в telegram-канале со ссылкой на данные ведомства. URA.RU уже писало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Тогда в причинах разбиралась региональная транспортная прокуратура. Ранее два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены к аэропорту Екатеринбурга. Сообщалось, что лайнеры сделали несколько кругов над Пермью.

В Сочи задерживают самолет, который должен улететь в Пермь. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса до Сочи. Также из Сочи не могут вылететь пассажиры рейса DP365, следующего до Перми. Причиной неудобства стал туман», — пишет Properm в telegram-канале со ссылкой на данные ведомства. URA.RU уже писало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Тогда в причинах разбиралась региональная транспортная прокуратура. Ранее два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены к аэропорту Екатеринбурга. Сообщалось, что лайнеры сделали несколько кругов над Пермью.