17 марта 2023
16 марта 2023

Пермяки не могут вылететь из Сочи из-за тумана

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку авиарейса до Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, багаж, сумки, авиарейс, пассажиры
Пассажиры авиарейса до Перми не могут вылететь из Сочи Фото:

В Сочи задерживают самолет, который должен улететь в Пермь. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса до Сочи. Также из Сочи не могут вылететь пассажиры рейса DP365, следующего до Перми. Причиной неудобства стал туман», — пишет Properm в telegram-канале со ссылкой на данные ведомства.

URA.RU уже писало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Тогда в причинах разбиралась региональная транспортная прокуратура. Ранее два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены к аэропорту Екатеринбурга. Сообщалось, что лайнеры сделали несколько кругов над Пермью.

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В Сочи задерживают самолет, который должен улететь в Пермь. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Большое Савино задерживаются два рейса до Сочи. Также из Сочи не могут вылететь пассажиры рейса DP365, следующего до Перми. Причиной неудобства стал туман», — пишет Properm в telegram-канале со ссылкой на данные ведомства. URA.RU уже писало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Тогда в причинах разбиралась региональная транспортная прокуратура. Ранее два самолета рейсом «Москва — Пермь» не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены к аэропорту Екатеринбурга. Сообщалось, что лайнеры сделали несколько кругов над Пермью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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