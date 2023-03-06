В Перми задерживается рейс до Самары

07 марта 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Рейс задержался из-за позднего прибытия самолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из аэропорта Перми. Самолет должен был вылететь из воздушного порта в Самару, но вылет задержали, сообщается в telegram-канале надзорного органа. «07.03.2023 года в аэропорту г. Перми (Б. Савино) произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту „Пермь-Самара“, авиакомпании „ЮВТ АЭРО“, рейс N 277 регулярный, воздушное судно „Bombardier“. Задержка рейса находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале. Причина задержки — позднее прибытие рейса. Ранее URA.RU рассказывало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Так, с начала года были задержаны два вылета в Уфу и Минеральные воды. В марте также произошел инцидент, когда самолет, летевший из Москвы, не смог приземлиться в Перми и полетел в Екатеринбург.

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из аэропорта Перми. Самолет должен был вылететь из воздушного порта в Самару, но вылет задержали, сообщается в telegram-канале надзорного органа. «07.03.2023 года в аэропорту г. Перми (Б. Савино) произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту „Пермь-Самара“, авиакомпании „ЮВТ АЭРО“, рейс N 277 регулярный, воздушное судно „Bombardier“. Задержка рейса находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале. Причина задержки — позднее прибытие рейса. Ранее URA.RU рассказывало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Так, с начала года были задержаны два вылета в Уфу и Минеральные воды. В марте также произошел инцидент, когда самолет, летевший из Москвы, не смог приземлиться в Перми и полетел в Екатеринбург.