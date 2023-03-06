06 марта 2023

В Перми задерживается рейс до Самары

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, ssj100-95b, ак россия, самолет на пероне
Рейс задержался из-за позднего прибытия самолета Фото:

Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из аэропорта Перми. Самолет должен был вылететь из воздушного порта в Самару, но вылет задержали, сообщается в telegram-канале надзорного органа.

«07.03.2023 года в аэропорту г. Перми (Б. Савино) произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту „Пермь-Самара“, авиакомпании „ЮВТ АЭРО“, рейс N 277 регулярный, воздушное судно „Bombardier“. Задержка рейса находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале. Причина задержки — позднее прибытие рейса.

Ранее URA.RU рассказывало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Так, с начала года были задержаны два вылета в Уфу и Минеральные воды. В марте также произошел инцидент, когда самолет, летевший из Москвы, не смог приземлиться в Перми и полетел в Екатеринбург.

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Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса из аэропорта Перми. Самолет должен был вылететь из воздушного порта в Самару, но вылет задержали, сообщается в telegram-канале надзорного органа. «07.03.2023 года в аэропорту г. Перми (Б. Савино) произошла задержка рейса БВ 277 по маршруту „Пермь-Самара“, авиакомпании „ЮВТ АЭРО“, рейс N 277 регулярный, воздушное судно „Bombardier“. Задержка рейса находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале. Причина задержки — позднее прибытие рейса. Ранее URA.RU рассказывало о задержании вылетов из пермского аэропорта. Так, с начала года были задержаны два вылета в Уфу и Минеральные воды. В марте также произошел инцидент, когда самолет, летевший из Москвы, не смог приземлиться в Перми и полетел в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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