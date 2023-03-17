Тюменские силовики возбудили уголовное дело из-за разрушенного дома

18 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Отмечается, что жить в доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело из-за нарушения прав жильцов разрушенной многоэтажки на улице Индустриальной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Дело возбуждено в отношении чиновников. «Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Тюмени. <…> Неустановленные должностные лица органов местного самоуправления халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, что выразилось в непризнании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по улице Индустриальной», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что жить в этом доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению. Ранее URA.RU писало, что СУ СКР по Тюменской области проведет проверку по факту некачественного содержания дома, расположенного на улице Индустриальной. По словам жителей, в доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует.

СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело из-за нарушения прав жильцов разрушенной многоэтажки на улице Индустриальной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Дело возбуждено в отношении чиновников. «Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Тюмени. <…> Неустановленные должностные лица органов местного самоуправления халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, что выразилось в непризнании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по улице Индустриальной», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что жить в этом доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению. Ранее URA.RU писало, что СУ СКР по Тюменской области проведет проверку по факту некачественного содержания дома, расположенного на улице Индустриальной. По словам жителей, в доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует.