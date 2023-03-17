17 марта 2023
16 марта 2023

Тюменские силовики возбудили уголовное дело из-за разрушенного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Отмечается, что жить в доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению Фото:

СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело из-за нарушения прав жильцов разрушенной многоэтажки на улице Индустриальной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Дело возбуждено в отношении чиновников.

«Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Тюмени. <…> Неустановленные должностные лица органов местного самоуправления халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, что выразилось в непризнании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по улице Индустриальной», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что жить в этом доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению.

Ранее URA.RU писало, что СУ СКР по Тюменской области проведет проверку по факту некачественного содержания дома, расположенного на улице Индустриальной. По словам жителей, в доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует.

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СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело из-за нарушения прав жильцов разрушенной многоэтажки на улице Индустриальной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Дело возбуждено в отношении чиновников. «Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Тюмени. <…> Неустановленные должностные лица органов местного самоуправления халатно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей, что выразилось в непризнании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по улице Индустриальной», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что жить в этом доме небезопасно, ведь недостатки многоэтажки могут привести к ее обрушению. Ранее URA.RU писало, что СУ СКР по Тюменской области проведет проверку по факту некачественного содержания дома, расположенного на улице Индустриальной. По словам жителей, в доме регулярно подтапливает подвал, фундамент частично разрушен, часть несущих стен отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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