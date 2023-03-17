В челябинской ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП на трассе

Пять автомобилей столкнулись на трассе М5-Урал в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
«На 1568-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии водитель Renault получил травмы», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Ехавший за ним водитель грузовой Scania экстренно тормозит. Грузовой Renault Т4Х2, следовавший попутно, врезается в остановившуюся Scania. Участниками ДТП также стали попутно ехавшие легковые Renault и LADA Priora, а также еще один грузовик. В результате водитель грузового Renault получил травмы, ему оказана помощь. На месте аварии было организовано реверсивное движение.
Ранее URA.RU сообщало, что на месте ДТП затруднено движение. Водители поделились в соцсетях видеозаписями происшествия.
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