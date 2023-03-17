Спасатели вытащили из Камы упавшего с моста мужчину

Мужчину доставали с использованием спецсредств (архивное фото)
Упавшего в Каму человека удалось спасти. Инцидент произошел на Коммунальном мосту, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Мужчина после падения с моста жив. Он оказался в воде, когда лед на Каме уже растаял. Пострадавшему была оказана экстренная помощь», — пояснили прикамские спасатели.
В прошлом году URA.RU писало о местном жителе, который спрыгнул с Коммунального моста в реку. Из воды мужчину пришлось доставать спасателям.
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