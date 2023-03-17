17 марта 2023

Спасатели вытащили из Камы упавшего с моста мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, чп, спасение, человек в воде, человек тонет, лед, мчс россии, провалился под лед
Мужчину доставали с использованием спецсредств (архивное фото) Фото:

Упавшего в Каму человека удалось спасти. Инцидент произошел на Коммунальном мосту, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Мужчина после падения с моста жив. Он оказался в воде, когда лед на Каме уже растаял. Пострадавшему была оказана экстренная помощь», — пояснили прикамские спасатели.

В прошлом году URA.RU писало о местном жителе, который спрыгнул с Коммунального моста в реку. Из воды мужчину пришлось доставать спасателям.

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Упавшего в Каму человека удалось спасти. Инцидент произошел на Коммунальном мосту, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Мужчина после падения с моста жив. Он оказался в воде, когда лед на Каме уже растаял. Пострадавшему была оказана экстренная помощь», — пояснили прикамские спасатели. В прошлом году URA.RU писало о местном жителе, который спрыгнул с Коммунального моста в реку. Из воды мужчину пришлось доставать спасателям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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