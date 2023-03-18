Военкор Коц раскрыл обманный маневр Украины в районе Запорожья

Военкор Коц: ВСУ пытаются обмануть РФ, имитируя подготовку наступления на Запорожье

18 марта 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Украина ждет прибытия корпусов, прошедших подготовку на Западе, сказал Андрей Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине активно говорят о наступлении на Запорожском направлении, периодически проводя атаки, чтобы обмануть российские силы и постараться прорвать фронт в другом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Как озвучивали и украинские власти, и наши эксперты, скорее всего, украинское наступление пойдет на юг, на Запорожье. То есть удар на Токмак с последующим выходом на Мелитополь, Бердянск и, соответственно, на Крым. Мне кажется, что раз об этом так много говорят, в том числе и украинские военачальники, то, возможно, это просто обманка», — сказал Андрей Коц. На данный момент украинская сторона сохраняет в тайне точное место готовящегося удара, сообщил военкор. «Я полагаю, ВСУ ждут, когда у них будут подготовлены эти армейские корпуса, численностью до 60 тысяч человек, которые на Западе сейчас формируются. Эти корпуса будут вооружены западной техникой, укомплектованы личным составом, прошедшим обучение в НАТО. Куда именно нанесут они удар этими новыми корпусами, пока не ясно», — отметил собеседник URA.RU. Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что ВСУ начали прощупывать фронт на Запорожском направлении. По словам бывшего офицера спецназа, экс-разведчика, участника конфликта в Афганистане, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, украинские войска активизировались по всей линии фронта, чтобы замедлить наступление России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине активно говорят о наступлении на Запорожском направлении, периодически проводя атаки, чтобы обмануть российские силы и постараться прорвать фронт в другом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Как озвучивали и украинские власти, и наши эксперты, скорее всего, украинское наступление пойдет на юг, на Запорожье. То есть удар на Токмак с последующим выходом на Мелитополь, Бердянск и, соответственно, на Крым. Мне кажется, что раз об этом так много говорят, в том числе и украинские военачальники, то, возможно, это просто обманка», — сказал Андрей Коц. На данный момент украинская сторона сохраняет в тайне точное место готовящегося удара, сообщил военкор. «Я полагаю, ВСУ ждут, когда у них будут подготовлены эти армейские корпуса, численностью до 60 тысяч человек, которые на Западе сейчас формируются. Эти корпуса будут вооружены западной техникой, укомплектованы личным составом, прошедшим обучение в НАТО. Куда именно нанесут они удар этими новыми корпусами, пока не ясно», — отметил собеседник URA.RU. Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что ВСУ начали прощупывать фронт на Запорожском направлении. По словам бывшего офицера спецназа, экс-разведчика, участника конфликта в Афганистане, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, украинские войска активизировались по всей линии фронта, чтобы замедлить наступление России.