Военный эксперт: ВСУ начали атаковать запорожское направление

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ пытаются продвигаться на запорожском направлении, сообщил военный эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось «прощупывание» фронта на Запорожском направлении в виде атак на населенные пункты — Пологи и Новоданиловку. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Там, на двух участках, у нас 42-я мотострелковая дивизия и их населенные пункты Орехов и Гуляйполе. И на этом направлении на Пологи и Новоданиловку были предприняты атаки», — рассказал военный эксперт в своем telegram-канале. Клинцевич добавил, что ВСУ при попытке атаки потеряли личный состав на одном из участков, четыре танка, два БМП, а также два танка на другом направлении.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский бросает своих бойцов «на убой» в Запорожье. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Также Рогов рассказал, что попытки ВСУ наступать на Запорожское направление являются «истерикой» у Зеленского, передает RT. По словам Рогова, Запад требует от Киева результатов на поле боя.

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Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось «прощупывание» фронта на Запорожском направлении в виде атак на населенные пункты — Пологи и Новоданиловку. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. «Там, на двух участках, у нас 42-я мотострелковая дивизия и их населенные пункты Орехов и Гуляйполе. И на этом направлении на Пологи и Новоданиловку были предприняты атаки», — рассказал военный эксперт в своем telegram-канале. Клинцевич добавил, что ВСУ при попытке атаки потеряли личный состав на одном из участков, четыре танка, два БМП, а также два танка на другом направлении. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский бросает своих бойцов «на убой» в Запорожье. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Также Рогов рассказал, что попытки ВСУ наступать на Запорожское направление являются «истерикой» у Зеленского, передает RT. По словам Рогова, Запад требует от Киева результатов на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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