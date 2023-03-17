Военный эксперт: ВСУ начали атаковать запорожское направление

17 марта 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются продвигаться на запорожском направлении, сообщил военный эксперт Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось «прощупывание» фронта на Запорожском направлении в виде атак на населенные пункты — Пологи и Новоданиловку. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. «Там, на двух участках, у нас 42-я мотострелковая дивизия и их населенные пункты Орехов и Гуляйполе. И на этом направлении на Пологи и Новоданиловку были предприняты атаки», — рассказал военный эксперт в своем telegram-канале. Клинцевич добавил, что ВСУ при попытке атаки потеряли личный состав на одном из участков, четыре танка, два БМП, а также два танка на другом направлении. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский бросает своих бойцов «на убой» в Запорожье. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Также Рогов рассказал, что попытки ВСУ наступать на Запорожское направление являются «истерикой» у Зеленского, передает RT. По словам Рогова, Запад требует от Киева результатов на поле боя.

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось «прощупывание» фронта на Запорожском направлении в виде атак на населенные пункты — Пологи и Новоданиловку. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. «Там, на двух участках, у нас 42-я мотострелковая дивизия и их населенные пункты Орехов и Гуляйполе. И на этом направлении на Пологи и Новоданиловку были предприняты атаки», — рассказал военный эксперт в своем telegram-канале. Клинцевич добавил, что ВСУ при попытке атаки потеряли личный состав на одном из участков, четыре танка, два БМП, а также два танка на другом направлении. Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский бросает своих бойцов «на убой» в Запорожье. По словам политика, украинские военные сильно активизировались в районе Запорожской области. Также Рогов рассказал, что попытки ВСУ наступать на Запорожское направление являются «истерикой» у Зеленского, передает RT. По словам Рогова, Запад требует от Киева результатов на поле боя.