Полковник Матвийчук назвал причины активизации ВСУ по всей линии фронта

Полковник Матвийчук: ВСУ имитируют активность по всему фронту, чтобы замедлить наступление России

17 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина не успевает восполнить потери солдат и техники, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины имитируют активность по всей линии фронта, чтобы замедлить наступление России и успеть восстановить свою боеспособность. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Чтобы снизить активность наших войск, ВСУ пытаются имитировать активность по всему фронту. Они активизируются на Херсонском направлении, на Запорожском. Провели несколько терактов в направлении наших приграничных сел, чтобы как-то растащить наши силы, чтобы мы постоянно были в напряжении. Тем самым они ищут возможность выиграть время на восстановление боеспособности», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, для Украины ситуация на фронте сложилась критическая. «Они потеряли очень много людей. Пока они не могут восполнить пробелы. Очень много потерь военной техники, вооружения. А та техника, которую Запад пообещал поставить, пока не подходит. Подошло всего 12 танков из Польши. Больше пока ничего нет. Они сейчас сняли практически все боеспособные части, бросили их на Артемовск, чтобы не допустить окружения и прорыва этого оборонительного района. Те районы, которые ослабли, должны тоже имитировать свою активность. Якобы они сильны, якобы они могут что-то делать. Но это все явно видно», — объяснил полковник в отставке. Активность ВСУ стала заметна сразу на нескольких направлениях. Украинские солдаты активизировались в районе Запорожья. Танки ВС России Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы украинской армии на Краснолиманском направлении. По данным издания Politico наступление Вооруженных сил Украины на освобожденные российские территории ожидается к маю текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины имитируют активность по всей линии фронта, чтобы замедлить наступление России и успеть восстановить свою боеспособность. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Чтобы снизить активность наших войск, ВСУ пытаются имитировать активность по всему фронту. Они активизируются на Херсонском направлении, на Запорожском. Провели несколько терактов в направлении наших приграничных сел, чтобы как-то растащить наши силы, чтобы мы постоянно были в напряжении. Тем самым они ищут возможность выиграть время на восстановление боеспособности», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, для Украины ситуация на фронте сложилась критическая. «Они потеряли очень много людей. Пока они не могут восполнить пробелы. Очень много потерь военной техники, вооружения. А та техника, которую Запад пообещал поставить, пока не подходит. Подошло всего 12 танков из Польши. Больше пока ничего нет. Они сейчас сняли практически все боеспособные части, бросили их на Артемовск, чтобы не допустить окружения и прорыва этого оборонительного района. Те районы, которые ослабли, должны тоже имитировать свою активность. Якобы они сильны, якобы они могут что-то делать. Но это все явно видно», — объяснил полковник в отставке. Активность ВСУ стала заметна сразу на нескольких направлениях. Украинские солдаты активизировались в районе Запорожья. Танки ВС России Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы украинской армии на Краснолиманском направлении. По данным издания Politico наступление Вооруженных сил Украины на освобожденные российские территории ожидается к маю текущего года.