Самолет, летевший до Тюмени, ушел на запасной аэродром из-за больного пассажира

Самолет ушел на запасной аэродром в Братске
Самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Рейс GZP294 Талакан — Тюмень (Рощино) <…> При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). В 10:19 посадка благополучна», — сообщает telegram-канал. Перевозчиком выступала авиакомпания Газпром авиа.
Ранее URA.RU писало, что в самолете, летевшем из Нижневартовска в Тюмень, при заходе на посадку отказала энергосистема. Происшествие произошло 10 марта.
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