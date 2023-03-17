17 марта 2023

Самолет, летевший до Тюмени, ушел на запасной аэродром из-за больного пассажира

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Гражданская авиация. Пермь, взлет самолета, атр 72, ак аврора
Самолет ушел на запасной аэродром в Братске Фото:

Самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Рейс GZP294 Талакан — Тюмень (Рощино) <…> При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). В 10:19 посадка благополучна», — сообщает telegram-канал. Перевозчиком выступала авиакомпания Газпром авиа.

Ранее URA.RU писало, что в самолете, летевшем из Нижневартовска в Тюмень, при заходе на посадку отказала энергосистема. Происшествие произошло 10 марта.

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Самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс GZP294 Талакан — Тюмень (Рощино) <…> При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). В 10:19 посадка благополучна», — сообщает telegram-канал. Перевозчиком выступала авиакомпания Газпром авиа. Ранее URA.RU писало, что в самолете, летевшем из Нижневартовска в Тюмень, при заходе на посадку отказала энергосистема. Происшествие произошло 10 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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