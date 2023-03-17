Самолет, летевший до Тюмени, ушел на запасной аэродром из-за больного пассажира

18 марта 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Самолет ушел на запасной аэродром в Братске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс GZP294 Талакан — Тюмень (Рощино) <…> При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). В 10:19 посадка благополучна», — сообщает telegram-канал. Перевозчиком выступала авиакомпания Газпром авиа. Ранее URA.RU писало, что в самолете, летевшем из Нижневартовска в Тюмень, при заходе на посадку отказала энергосистема. Происшествие произошло 10 марта.

Самолет, летевший из Талакана в Тюмень, ушел на запасной аэродром в Братске из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс GZP294 Талакан — Тюмень (Рощино) <…> При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). В 10:19 посадка благополучна», — сообщает telegram-канал. Перевозчиком выступала авиакомпания Газпром авиа. Ранее URA.RU писало, что в самолете, летевшем из Нижневартовска в Тюмень, при заходе на посадку отказала энергосистема. Происшествие произошло 10 марта.