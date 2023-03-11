У самолета, летевшего из Нижневартовска в Тюмень, отказала электросистема

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ютейр, сотрудники аэропорта
У самолета рейса «Нижневартовск-Тюмень» отказала электросистема при заходе на посадку Фото:

У самолета авиакомпании Utair, совершавшего рейс «Нижневартовск — Тюмень» при заходе на посадку отказала энергосистема. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу 21 командир воздушного судна доложил об уходе на второй круг по причине отказа электросистемы. Посадка в аэропорту Рощино (Тюмень) прошла благополучно», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

Происшествие произошло 10 марта. Командир доложил о неисправности в 18 часов 08 минут, спустя 20 минут самолет приземлился в аэропорту Тюмени.

Корреспондент отправил запрос о текущем состоянии самолета в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается.

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У самолета авиакомпании Utair, совершавшего рейс «Нижневартовск — Тюмень» при заходе на посадку отказала энергосистема. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу 21 командир воздушного судна доложил об уходе на второй круг по причине отказа электросистемы. Посадка в аэропорту Рощино (Тюмень) прошла благополучно», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. Происшествие произошло 10 марта. Командир доложил о неисправности в 18 часов 08 минут, спустя 20 минут самолет приземлился в аэропорту Тюмени. Корреспондент отправил запрос о текущем состоянии самолета в пресс-службу авиакомпании Utair. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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