Херш заявил, что не раскрывает все данные о «Северных потоках»

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефтедобыча, нефтяная платформа, печорское море
Сеймур Херш подчеркнул, что абсолютно прав в своем расследовании теракта на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подчеркнул, что знает больше подробностей о подрыве газопроводов «Северные потоки», но не может их рассказать. Об этом сообщает издание Exxpress.

«Я знаю, что написал правду. И это правильно! Я знаю подробности встреч, которые описывал. Подробности того, что произошло в Норвегии. Я работаю в спецслужбах уже 50 лет», — подчеркнул Сеймур Херш. Он заявил, что имеет больше информации о подрывах «Северных потоков», но не может поделиться подробностями.

По его словам, раскрытие информации может угрожать жизни его источникам. «Я должен защищать людей, которые разговаривают со мной», — уточнил он.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал на своем сайте независимое расследование, где обвинил США в организации теракта на газопроводах. По его словам, в этом активно участвовало ЦРУ. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что без участия РФ расследование по «Северным потокам» не будет объективным, передает телеканал 360. Подрывы газопроводов произошли в ночь с 26 на 27 сентября.

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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подчеркнул, что знает больше подробностей о подрыве газопроводов «Северные потоки», но не может их рассказать. Об этом сообщает издание Exxpress. «Я знаю, что написал правду. И это правильно! Я знаю подробности встреч, которые описывал. Подробности того, что произошло в Норвегии. Я работаю в спецслужбах уже 50 лет», — подчеркнул Сеймур Херш. Он заявил, что имеет больше информации о подрывах «Северных потоков», но не может поделиться подробностями. По его словам, раскрытие информации может угрожать жизни его источникам. «Я должен защищать людей, которые разговаривают со мной», — уточнил он. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал на своем сайте независимое расследование, где обвинил США в организации теракта на газопроводах. По его словам, в этом активно участвовало ЦРУ. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что без участия РФ расследование по «Северным потокам» не будет объективным, передает телеканал 360. Подрывы газопроводов произошли в ночь с 26 на 27 сентября.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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