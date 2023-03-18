Военный обозреватель: США скоро разыграют на Украине афганский сценарий

19 марта 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

США уже бросали страны, которым обещали помощь, сказал Виктор Литовкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США оставят Украину и своих союзников по НАТО, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки в ближайшем будущем. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Америка поступит точно также с Украиной, как поступила с Афганистаном. Они тоже обещали, что они будут их защищать до последнего. Когда Талибан (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начал наступать, они позорно бежали, бросив не только Афганистан, афганское руководство, афганскую армию, но и своих союзников по НАТО. Это ожидает и Украину. Я рассчитываю, что в скором будущем», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, многие военные уже покинули зону спецоперации. «По некоторым данным, уже вот таких специалистов-наемников НАТО отправлено с Украины более 10 тысяч специалистов. Только одних поляков 2,5 тысячи похоронили на территории Польши, которые ходили на территорию Украины», — добавил эксперт. Только с начала 2022 года по 15 января 2023 года помощь США Украине оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели. По данным Politico, Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению, которое, по их ожиданиям, должно начаться ближе к маю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США оставят Украину и своих союзников по НАТО, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки в ближайшем будущем. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Америка поступит точно также с Украиной, как поступила с Афганистаном. Они тоже обещали, что они будут их защищать до последнего. Когда Талибан (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начал наступать, они позорно бежали, бросив не только Афганистан, афганское руководство, афганскую армию, но и своих союзников по НАТО. Это ожидает и Украину. Я рассчитываю, что в скором будущем», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, многие военные уже покинули зону спецоперации. «По некоторым данным, уже вот таких специалистов-наемников НАТО отправлено с Украины более 10 тысяч специалистов. Только одних поляков 2,5 тысячи похоронили на территории Польши, которые ходили на территорию Украины», — добавил эксперт. Только с начала 2022 года по 15 января 2023 года помощь США Украине оценивается в 76,8 миллиарда долларов, из них 46,6 миллиарда долларов выделялись на военные цели. По данным Politico, Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению, которое, по их ожиданиям, должно начаться ближе к маю.