17 марта 2023
16 марта 2023

Курганский депутат ГД рассказал о встрече с африканской делегацией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков встретил делегацию Республики Бурунди Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков был в числе первых, кто поприветствовал прибывшую из Республики Бурунди (Африка) делегацию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня встретил делегацию из Республики Бурунди. Это участники второй международной парламентской конференции „Россия — Африка“», — пояснил депутат.

Конференция должна пройти в Москве 19 — 20 марта. В ней примут участие более 40 делегаций из африканских стран. Основной темой для дискуссий станут международные отношения.

URA.RU писало ранее, что западные страны отговаривают Африку от сотрудничества с Россией. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова, «представители Вашингтона и других англосаксонских стран» используют для достижения своих целей шантаж и угрозы, которые неприемлемы в современном мире.

Депутат ГД от Курганской области встретил африканскую делегацию
Фото:
Делегация Республики Бурунди прибыла на конференцию «Россия — Африка»
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков был в числе первых, кто поприветствовал прибывшую из Республики Бурунди (Африка) делегацию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня встретил делегацию из Республики Бурунди. Это участники второй международной парламентской конференции „Россия — Африка“», — пояснил депутат. Конференция должна пройти в Москве 19 — 20 марта. В ней примут участие более 40 делегаций из африканских стран. Основной темой для дискуссий станут международные отношения. URA.RU писало ранее, что западные страны отговаривают Африку от сотрудничества с Россией. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова, «представители Вашингтона и других англосаксонских стран» используют для достижения своих целей шантаж и угрозы, которые неприемлемы в современном мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...