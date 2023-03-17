Александр Ильтяков встретил делегацию Республики Бурунди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков был в числе первых, кто поприветствовал прибывшую из Республики Бурунди (Африка) делегацию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня встретил делегацию из Республики Бурунди. Это участники второй международной парламентской конференции „Россия — Африка“», — пояснил депутат.

Конференция должна пройти в Москве 19 — 20 марта. В ней примут участие более 40 делегаций из африканских стран. Основной темой для дискуссий станут международные отношения.

URA.RU писало ранее, что западные страны отговаривают Африку от сотрудничества с Россией. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова, «представители Вашингтона и других англосаксонских стран» используют для достижения своих целей шантаж и угрозы, которые неприемлемы в современном мире.

Депутат ГД от Курганской области встретил африканскую делегацию Фото: telegram-канал Александра Ильтякова