Военный аналитик призвал применять на Украине копии корейских РСЗО

19 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Корейские РСЗО одни из самых мощных в мире, сказал Владимир Прохватилов (архивное фото) Фото: Илья Питалев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации России стоить применять копии реактивных систем залпового огня (РСЗО) KN-09 или KN-25, которые имеются на вооружении в КНДР. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Можно было бы уже давно взять и скопировать корейские дальнобойные РСЗО KN-09, которые бьют на 200 км. Или KN-25, которые бьют на 400 км и являются одной из самых мощных артиллерийских систем. Она имеет шесть вращающихся задних стабилизаторов, что способствует более точному наведению», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, для разработки необходимо применение обратного инжиниринга. «Смотришь на зарубежную новинку и перебираешь ее. Для хорошего советского инженера, для меня в том числе, это не представляет никакой трудности. Надеюсь, что скоро это будет сделано. Испытания можно тоже провести довольно быстро», — отметил военный аналитик. Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что у союзников РФ есть системы, которые могут легко «перестрелять HIMARS». В качестве одного из примеров американские аналитики называли KN-09. Саму же РСЗО HIMARS активно используют ВСУ в зоне спецоперации.

В зоне спецоперации России стоить применять копии реактивных систем залпового огня (РСЗО) KN-09 или KN-25, которые имеются на вооружении в КНДР. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Можно было бы уже давно взять и скопировать корейские дальнобойные РСЗО KN-09, которые бьют на 200 км. Или KN-25, которые бьют на 400 км и являются одной из самых мощных артиллерийских систем. Она имеет шесть вращающихся задних стабилизаторов, что способствует более точному наведению», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, для разработки необходимо применение обратного инжиниринга. «Смотришь на зарубежную новинку и перебираешь ее. Для хорошего советского инженера, для меня в том числе, это не представляет никакой трудности. Надеюсь, что скоро это будет сделано. Испытания можно тоже провести довольно быстро», — отметил военный аналитик. Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что у союзников РФ есть системы, которые могут легко «перестрелять HIMARS». В качестве одного из примеров американские аналитики называли KN-09. Саму же РСЗО HIMARS активно используют ВСУ в зоне спецоперации.