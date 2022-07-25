Азиатские страны могут дать РФ оружие, превосходящее HIMARS

США продолжают поставлять Украине РСЗО HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Азиатские союзники России могут предоставить РФ артиллерию, которая легко «перестреляет» американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Азиатские союзники могли бы снабдить Россию реактивной артиллерией, превосходящей американские HIMARS. Если бы они оказались в руках у России, то у американских HIMARS не осталось бы шансов. Так, китайская система реактивной артиллерии PCL191 многими считается самой боеспособной в мире и продемонстрировала на испытаниях в июле 2021 года дальность стрельбы в 500 км — на 543% дальше HIMARS. Или корейская реактивная артиллерийская система KN-09, которая имеет дальность стрельбы в 200 км. Она легко „перестреляет“ HIMARS», — пишет MWM.

США начали поставлять РСЗО HIMARS Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Штаты также планируют передать Украине наиболее дальнобойные ракеты для РСЗО, если власти страны пообещают не использовать их для ударов по территории России. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки дальнобойных ракет армия РФ может начать наносить удары «по новым объектам».