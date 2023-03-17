17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО из-за схода снежной лавины не смогла открыться Школа здоровья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском снег с крыши завалил вход в Школу здоровья Фото:

В Губкинском (ЯНАО) сход снега с крыши завалил вход в Школу здоровья. Из-за этого она не смогла открыться, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, из-за схода снежной лавины с кровли, заблокирован вход в Школу здоровья, до устранения проблемы мы не работаем. Приносим свои извинения», — сообщается в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием с очисткой крыш в городе. Гаранин напомнил представителям управляющих компаний о необходимости исправить данную ситуацию.

Вход в школу здоровья завалил снег с крыши
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) сход снега с крыши завалил вход в Школу здоровья. Из-за этого она не смогла открыться, сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, из-за схода снежной лавины с кровли, заблокирован вход в Школу здоровья, до устранения проблемы мы не работаем. Приносим свои извинения», — сообщается в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием с очисткой крыш в городе. Гаранин напомнил представителям управляющих компаний о необходимости исправить данную ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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