В Губкинском снег с крыши завалил вход в Школу здоровья
В Губкинском (ЯНАО) сход снега с крыши завалил вход в Школу здоровья. Из-за этого она не смогла открыться, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, из-за схода снежной лавины с кровли, заблокирован вход в Школу здоровья, до устранения проблемы мы не работаем. Приносим свои извинения», — сообщается в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин остался недоволен состоянием с очисткой крыш в городе. Гаранин напомнил представителям управляющих компаний о необходимости исправить данную ситуацию.
Вход в школу здоровья завалил снег с крыши
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.