18 марта 2023

Politico: нехватка боеприпасов для Украины приведет к расколу НАТО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Нехватка техники у НАТО может привести к расколу Североатлантического альянса Фото:
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Недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом пишет американский обозреватель Лили Байер.

«В ближайшее время Североатлантический союз приложит усилия для накопления техники и выделит десятки тысяч военнослужащих, чтобы помочь Украине. Чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны, чтобы те предоставили солдат, большое количество дорогостоящего оружия и боеприпасов. Но существует риск, что из-за нехватки боеприпасов не все страны внесут вклад в новые планы альянса», — пишет Байер в статье для Politico.

Как подчеркивает автор статьи, военному блоку нужно убедить отдельные страны, чтобы те увеличили расходы на оборону и предоставили ресурсы. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, чьи слова приводит Байер, отмечает, что для этого нужны «время и финансовые вложения».

Ранее сенаторы США потребовали направить Украине истребители F-16. Они написали письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором указали, что это будет возможностью, которая может изменить правила игры на поле боя.

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Недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом пишет американский обозреватель Лили Байер. «В ближайшее время Североатлантический союз приложит усилия для накопления техники и выделит десятки тысяч военнослужащих, чтобы помочь Украине. Чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны, чтобы те предоставили солдат, большое количество дорогостоящего оружия и боеприпасов. Но существует риск, что из-за нехватки боеприпасов не все страны внесут вклад в новые планы альянса», — пишет Байер в статье для Politico. Как подчеркивает автор статьи, военному блоку нужно убедить отдельные страны, чтобы те увеличили расходы на оборону и предоставили ресурсы. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, чьи слова приводит Байер, отмечает, что для этого нужны «время и финансовые вложения». Ранее сенаторы США потребовали направить Украине истребители F-16. Они написали письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором указали, что это будет возможностью, которая может изменить правила игры на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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