Politico: нехватка боеприпасов для Украины приведет к расколу НАТО

Недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Об этом пишет американский обозреватель Лили Байер.
«В ближайшее время Североатлантический союз приложит усилия для накопления техники и выделит десятки тысяч военнослужащих, чтобы помочь Украине. Чтобы это произошло, НАТО должна убедить отдельные страны, чтобы те предоставили солдат, большое количество дорогостоящего оружия и боеприпасов. Но существует риск, что из-за нехватки боеприпасов не все страны внесут вклад в новые планы альянса», — пишет Байер в статье для
Как подчеркивает автор статьи, военному блоку нужно убедить отдельные страны, чтобы те увеличили расходы на оборону и предоставили ресурсы. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, чьи слова приводит Байер, отмечает, что для этого нужны «время и финансовые вложения».
Ранее сенаторы США потребовали направить Украине истребители F-16. Они написали письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором указали, что это будет возможностью, которая может изменить правила игры на поле боя.
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