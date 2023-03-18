Сожжение Корана ВСУ шокировало Высший исламский совет Алжира

19 марта 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Высший исламский совет Алжира призвал мировое сообщество предотвратить посягательство на святыни Фото: Илья Московец © URA.RU Сожжение Корана ВСУ шокировало Высший исламский совет Алжира. Об этом заявил директор по информации организации Мухаммед Багдад. «Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран… То, что заставляет нас двигаться к новому миру, признающему различные культуры, множественность религий и уважение к святыням, должно быть записано в международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни», — передает слова Мухаммеда Багдада РИА Новости. Видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, недавно опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав найти этих людей и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, за пленение — 10 миллионов рублей. Ранее председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев заявил, что украинским военным, которые глумились над Кораном, «уготован ад». Это заявление он сделал от имени муфтиев России. Ранее МИД России жестко осудил сожжение Корана радикалами в Стокгольме.

Сожжение Корана ВСУ шокировало Высший исламский совет Алжира. Об этом заявил директор по информации организации Мухаммед Багдад. «Мы были шокированы, как и все люди, и мусульмане в частности, этими ужасными кадрами, как украинские солдаты сжигают священный Коран… То, что заставляет нас двигаться к новому миру, признающему различные культуры, множественность религий и уважение к святыням, должно быть записано в международной гуманитарной хартии, предотвращающей посягательство на святыни», — передает слова Мухаммеда Багдада РИА Новости. Видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, недавно опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав найти этих людей и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, за пленение — 10 миллионов рублей. Ранее председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев заявил, что украинским военным, которые глумились над Кораном, «уготован ад». Это заявление он сделал от имени муфтиев России. Ранее МИД России жестко осудил сожжение Корана радикалами в Стокгольме.