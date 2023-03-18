Бойцы познакомились с начальными навыками следж-хоккеистов Фото: Фото: Центр социальных медиа Югры

В Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. О прошедшем мероприятии сообщается на официальном telegram-канале Центра адаптивного спорта Югры.

«Участники СВО <…> облачились в спортивную форму и сели в следж-хоккейные сани. На мастер-классе наши профессиональные спортсмены показали парням начальные навыки и умения следж-хоккеистов. Ребята зарядились на 100% и надеюсь, что в скором времени увидимся на льду совсем в другом статусе!» — говорится в сообщении.

Многие участники мероприятия впервые попробовали себя в роли следж-хоккеистов. На мастер-классе они узнали, как правильно начать движение, управлять санями и правильно перебирать клюшками, набирать скорость и управлять санями в поворотах.

Ранее URA.RU сообщало, что следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить земляку предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Военнослужащий Егор Букин из Кондинского района получил ранение при выполнении боевых задач и спортсмены таким способом его поддержали.