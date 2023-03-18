18 марта 2023

Военный аналитик Белл: ордер на арест только укрепит решимость Путина в конфликте

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина укрепит его решимость, заявил Шон Белл Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина не является значительным ударом для российского лидера и только укрепит его решимость в конфликте. Об этом заявил военный аналитик Шон Белл.

«Решение МУС предъявить обвинение Владимиру Путину является „крупным событием“ для Запада, но для российского президента не станет значительным ударом. Я подозреваю, что это решение почти наверняка продлит конфликт на Украине и заставит президента Путина лишь укрепить свою решимость», — передает слова Белла Sky News. Он считает, что такие учреждения, как МУС, имеют ограниченную способность предпринимать значимые действия, поэтому Владимир Путин не окажется в суде.

Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что судей МУС, вынесших решение о выдаче ордера на арест президента РФ, было бы справедливо внести в санкционные списки. При этом президент США Джо Байден посчитал «оправданными» действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России, передает RT.

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Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина не является значительным ударом для российского лидера и только укрепит его решимость в конфликте. Об этом заявил военный аналитик Шон Белл. «Решение МУС предъявить обвинение Владимиру Путину является „крупным событием“ для Запада, но для российского президента не станет значительным ударом. Я подозреваю, что это решение почти наверняка продлит конфликт на Украине и заставит президента Путина лишь укрепить свою решимость», — передает слова Белла Sky News. Он считает, что такие учреждения, как МУС, имеют ограниченную способность предпринимать значимые действия, поэтому Владимир Путин не окажется в суде. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что судей МУС, вынесших решение о выдаче ордера на арест президента РФ, было бы справедливо внести в санкционные списки. При этом президент США Джо Байден посчитал «оправданными» действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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