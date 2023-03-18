Косачев предложил ввести санкции против судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

19 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Судей МУС было бы справедливо внести в санкционные списки, считает Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Кстати любопытно, кто вынес решение о выдаче ордена на арест Президента России. А именно судьями Росарио Сальваторе Айталой, Антуаном Кезия Миндуа и Томоко Акане. Этакая „тройка“ судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России, а следовательно — от политики, а не от Фемиды. Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки», — написал Косачев в telegram-канале . Он заявил, что МУС ограничен в своей международной юрисдикции, которая имеет дополнительный характер по отношению к внутренней юрисдикции стран. Это значит, что дело не может быть принято к производству МУС, если возбуждено в любом национальном суде. «Украинские СМИ сообщили о начале уголовного преследования Путина на Украине 22 февраля 2022 года. Сам факт его наличия — чисто юридическое обстоятельство и по идее непреодолимое препятствие для собственных действий гаагского суда. Но в своих политических устремлениях МУС откровенно пренебрегает своим же статутом», — считает Косачев. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина. Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение, подчеркнул сенатор РФ Андрей Клишас. Также в Кремле назвали решение МУС возмутительным. При этом президент США Джо Байден посчитал «оправданными» действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, вынесших решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, было бы справедливо внести в санкционные списки. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Кстати любопытно, кто вынес решение о выдаче ордена на арест Президента России. А именно судьями Росарио Сальваторе Айталой, Антуаном Кезия Миндуа и Томоко Акане. Этакая „тройка“ судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России, а следовательно — от политики, а не от Фемиды. Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки», — написал Косачев в telegram-канале. Он заявил, что МУС ограничен в своей международной юрисдикции, которая имеет дополнительный характер по отношению к внутренней юрисдикции стран. Это значит, что дело не может быть принято к производству МУС, если возбуждено в любом национальном суде. «Украинские СМИ сообщили о начале уголовного преследования Путина на Украине 22 февраля 2022 года. Сам факт его наличия — чисто юридическое обстоятельство и по идее непреодолимое препятствие для собственных действий гаагского суда. Но в своих политических устремлениях МУС откровенно пренебрегает своим же статутом», — считает Косачев. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина. Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение, подчеркнул сенатор РФ Андрей Клишас. Также в Кремле назвали решение МУС возмутительным. При этом президент США Джо Байден посчитал «оправданными» действия Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России.