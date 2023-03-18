В ХМАО торговый центр, ранее принадлежавший опальному олигарху, выставлен на продажу со скидкой

19 марта 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Здания ТЦ и два земельных участка продаются по минимальной цене 834 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. В апреле прошлого года собственником ТРЦ стала московская компания ООО «Гинза», но 16 марта на электронной площадке «Российский аукционный дом» был объявлен новый аукцион по продаже объекта. «На электронной торговой площадке Lot-online предлагается к продаже доля в уставном капитале ООО „Гинза“ в размере 100%. Основной актив ООО „Гинза“ — 6-этажное здание действующего ТРЦ „Агора“ общей площадью 39 287,1 кв. м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11. Начало приема заявок: 16.03.2023», — говорится в информации о торгах. Минимальная стартовая цена, по которой ТРЦ может быть продан на торгах — 834 миллиона рублей. При этом ООО «Гинза» приобрела этот объект за 885 миллионов. В стоимость лота помимо здания торгово-развлекательного центра входит два прилегающих земельных участка совокупной площадью 12 938 квадратных метров. Аукцион состоится 22 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продали с дисконтом торговый центр подсудимого олигарха. Сумма сделки составила порядка 885 миллионов рублей. Покупателем стала московская компания «Гинза». Первоначальная стоимость ТРЦ составляла чуть больше миллиарда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. В апреле прошлого года собственником ТРЦ стала московская компания ООО «Гинза», но 16 марта на электронной площадке «Российский аукционный дом» был объявлен новый аукцион по продаже объекта. «На электронной торговой площадке Lot-online предлагается к продаже доля в уставном капитале ООО „Гинза“ в размере 100%. Основной актив ООО „Гинза“ — 6-этажное здание действующего ТРЦ „Агора“ общей площадью 39 287,1 кв. м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11. Начало приема заявок: 16.03.2023», — говорится в информации о торгах. Минимальная стартовая цена, по которой ТРЦ может быть продан на торгах — 834 миллиона рублей. При этом ООО «Гинза» приобрела этот объект за 885 миллионов. В стоимость лота помимо здания торгово-развлекательного центра входит два прилегающих земельных участка совокупной площадью 12 938 квадратных метров. Аукцион состоится 22 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продали с дисконтом торговый центр подсудимого олигарха. Сумма сделки составила порядка 885 миллионов рублей. Покупателем стала московская компания «Гинза». Первоначальная стоимость ТРЦ составляла чуть больше миллиарда.