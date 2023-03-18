Из Тюмени в Сочи задержали два рейса почти на 14 часов

В Тюмени почти на 14 часов задержали вылет рейсов авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар», следовавших по направлению (Рощино) Тюмень — Сочи. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратные рейсы до Тюмени также были задержаны.
«Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Вылеты по расписанию: 07:05. Расчетное время: 20:45», — указано на онлайн-табло.
Также авиаперевозчики не смогут вовремя выполнить перелеты Сочи — Тюмень. Рейсы ЕО 510 и N4 510 должны были вылететь из Сочи в 06:05, но ожидается, что самолеты полетят в 19:45.
В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что в Тюмени на двое суток задержан вылет компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании.
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