Из Тюмени в Сочи задержали два рейса почти на 14 часов

19 марта 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Рейс из Тюмени в Сочи и обратно задержали на 14 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени почти на 14 часов задержали вылет рейсов авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар», следовавших по направлению (Рощино) Тюмень — Сочи. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратные рейсы до Тюмени также были задержаны. «Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Вылеты по расписанию: 07:05. Расчетное время: 20:45», — указано на онлайн-табло. Также авиаперевозчики не смогут вовремя выполнить перелеты Сочи — Тюмень. Рейсы ЕО 510 и N4 510 должны были вылететь из Сочи в 06:05, но ожидается, что самолеты полетят в 19:45. В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что в Тюмени на двое суток задержан вылет компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании.

В Тюмени почти на 14 часов задержали вылет рейсов авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар», следовавших по направлению (Рощино) Тюмень — Сочи. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. Обратные рейсы до Тюмени также были задержаны. «Рейсы ЕО 510 и N4 510 Тюмень — Сочи. Вылеты по расписанию: 07:05. Расчетное время: 20:45», — указано на онлайн-табло. Также авиаперевозчики не смогут вовремя выполнить перелеты Сочи — Тюмень. Рейсы ЕО 510 и N4 510 должны были вылететь из Сочи в 06:05, но ожидается, что самолеты полетят в 19:45. В пресс-службу Nordwind Airlines (чьей дочерней компанией является «ИКАР») направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что в Тюмени на двое суток задержан вылет компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании.