В Тюмени на двое суток задержали рейс до ямальского Бованенково. Скрин

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
Также на двое суток задержан обратный рейс из Бованенково в Тюмень Фото:

В Тюмени на двое суток задержан вылет авиарейса ОП 483 компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта «Рощино».

«Рейс Тюмень — Бованенково, номер рейса ОП 483. Вылет по расписанию — 15.03.2023 в 07:20, расчетное время — 17.03.2023 в 13:00. Начало регистрации — 17.03.2023 в 10:55», — говорится на табло.

Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании. По расписанию он должен был прилететь 15 марта в 15:10, однако ожидается его прилет 17 марта в 18:15. В справочной службе аэропорта «Рощино» прокомментировали, что воздушное сообщение между Тюменью и Бованенково нарушено из-за метеоусловий ямальского аэропорта.

Ранее агентство рассказало, что тюменцы испытывают регулярные трудности с возвращением домой из Таиланда. В последний раз задержка рейса произошла 8 марта 2023 года, причина неизвестна.

Рейс в Бованенково задержан на двое суток
Рейс в Бованенково задержан на двое суток

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В Тюмени на двое суток задержан вылет авиарейса ОП 483 компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта «Рощино». «Рейс Тюмень — Бованенково, номер рейса ОП 483. Вылет по расписанию — 15.03.2023 в 07:20, расчетное время — 17.03.2023 в 13:00. Начало регистрации — 17.03.2023 в 10:55», — говорится на табло. Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании. По расписанию он должен был прилететь 15 марта в 15:10, однако ожидается его прилет 17 марта в 18:15. В справочной службе аэропорта «Рощино» прокомментировали, что воздушное сообщение между Тюменью и Бованенково нарушено из-за метеоусловий ямальского аэропорта. Ранее агентство рассказало, что тюменцы испытывают регулярные трудности с возвращением домой из Таиланда. В последний раз задержка рейса произошла 8 марта 2023 года, причина неизвестна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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