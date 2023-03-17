В Тюмени на двое суток задержали рейс до ямальского Бованенково. Скрин

17 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Также на двое суток задержан обратный рейс из Бованенково в Тюмень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени на двое суток задержан вылет авиарейса ОП 483 компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта «Рощино». «Рейс Тюмень — Бованенково, номер рейса ОП 483. Вылет по расписанию — 15.03.2023 в 07:20, расчетное время — 17.03.2023 в 13:00. Начало регистрации — 17.03.2023 в 10:55», — говорится на табло. Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании. По расписанию он должен был прилететь 15 марта в 15:10, однако ожидается его прилет 17 марта в 18:15. В справочной службе аэропорта «Рощино» прокомментировали, что воздушное сообщение между Тюменью и Бованенково нарушено из-за метеоусловий ямальского аэропорта. Ранее агентство рассказало, что тюменцы испытывают регулярные трудности с возвращением домой из Таиланда. В последний раз задержка рейса произошла 8 марта 2023 года, причина неизвестна. Рейс в Бованенково задержан на двое суток Онлайн-табло аэропорта «Рощино»

В Тюмени на двое суток задержан вылет авиарейса ОП 483 компании «Газпром Авиа» до Бованенково (ЯНАО). Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта «Рощино». «Рейс Тюмень — Бованенково, номер рейса ОП 483. Вылет по расписанию — 15.03.2023 в 07:20, расчетное время — 17.03.2023 в 13:00. Начало регистрации — 17.03.2023 в 10:55», — говорится на табло. Так же на двое суток задержан и обратный рейс той же авиакомпании. По расписанию он должен был прилететь 15 марта в 15:10, однако ожидается его прилет 17 марта в 18:15. В справочной службе аэропорта «Рощино» прокомментировали, что воздушное сообщение между Тюменью и Бованенково нарушено из-за метеоусловий ямальского аэропорта. Ранее агентство рассказало, что тюменцы испытывают регулярные трудности с возвращением домой из Таиланда. В последний раз задержка рейса произошла 8 марта 2023 года, причина неизвестна.