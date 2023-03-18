РИАН: под Одессой создали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией

19 марта 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Люди находятся в концлагере с ограниченным питанием и подвергаются пыткам, утверждает Барбашов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области появился концлагерь для украинцев, которые отказываются вступать в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — передает слова Юрия Барбашова РИА Новости. По словам руководителя Снигиревского района, украинцев отправляют в концлагерь за отказ брать в руки оружие и вступать в состав ВСУ. Барбашов утверждает, что люди находятся там в тяжелых условиях с ограниченным запасом питания и подвергаются пыткам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В Одесской области появился концлагерь для украинцев, которые отказываются вступать в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — передает слова Юрия Барбашова РИА Новости. По словам руководителя Снигиревского района, украинцев отправляют в концлагерь за отказ брать в руки оружие и вступать в состав ВСУ. Барбашов утверждает, что люди находятся там в тяжелых условиях с ограниченным запасом питания и подвергаются пыткам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.