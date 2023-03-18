18 марта 2023

РИАН: под Одессой создали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией

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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., колючая проволока
Люди находятся в концлагере с ограниченным питанием и подвергаются пыткам, утверждает Барбашов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одесской области появился концлагерь для украинцев, которые отказываются вступать в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов.

«Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — передает слова Юрия Барбашова РИА Новости.

По словам руководителя Снигиревского района, украинцев отправляют в концлагерь за отказ брать в руки оружие и вступать в состав ВСУ. Барбашов утверждает, что люди находятся там в тяжелых условиях с ограниченным запасом питания и подвергаются пыткам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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В Одесской области появился концлагерь для украинцев, которые отказываются вступать в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — передает слова Юрия Барбашова РИА Новости. По словам руководителя Снигиревского района, украинцев отправляют в концлагерь за отказ брать в руки оружие и вступать в состав ВСУ. Барбашов утверждает, что люди находятся там в тяжелых условиях с ограниченным запасом питания и подвергаются пыткам. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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