РИАН: под Одессой создали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией

В Одесской области появился концлагерь для украинцев, которые отказываются вступать в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов.
«Людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря», — передает слова Юрия Барбашова РИА Новости.
По словам руководителя Снигиревского района, украинцев отправляют в концлагерь за отказ брать в руки оружие и вступать в состав ВСУ. Барбашов утверждает, что люди находятся там в тяжелых условиях с ограниченным запасом питания и подвергаются пыткам.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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