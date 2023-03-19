NYT: Путин ответил на ордер об аресте МУС визитом в Мариуполь

19 марта 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

The New York Times связали визиты Владимира Путина на освобожденные территории с недавним ордером на арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Президент России Владимир Путин совершил необъявленные рабочие поездки в Крым и Мариуполь. Это стало якобы ответом на ранее объявленный ордер на арест российского президента со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет американская газета The New York Times. «Это была вторая необъявленная поездка господина Путина в [освобожденные Россией] районы Украины за выходные, и это была самая близкая поездка российского лидера к линии фронта за последний год. <…> Два громких визита оказались ответом со стороны Кремля <…> после того, как международный суд выдал ордер на его арест», — написал автор издания Кандрес Мартинес. МУС в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что это является неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает юрисдикции данного суда. Владимир Путин приехал в Крым 18 марта, в день возвращения города в состав РФ, чтобы открыть детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», сообщают Nation news. Также 19 марта была опубликована информация с поездки президента в Мариуполь.

Президент России Владимир Путин совершил необъявленные рабочие поездки в Крым и Мариуполь. Это стало якобы ответом на ранее объявленный ордер на арест российского президента со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет американская газета The New York Times. «Это была вторая необъявленная поездка господина Путина в [освобожденные Россией] районы Украины за выходные, и это была самая близкая поездка российского лидера к линии фронта за последний год. <…> Два громких визита оказались ответом со стороны Кремля <…> после того, как международный суд выдал ордер на его арест», — написал автор издания Кандрес Мартинес. МУС в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что это является неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает юрисдикции данного суда. Владимир Путин приехал в Крым 18 марта, в день возвращения города в состав РФ, чтобы открыть детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», сообщают Nation news. Также 19 марта была опубликована информация с поездки президента в Мариуполь.