NYT: Путин ответил на ордер об аресте МУС визитом в Мариуполь

Президент России Владимир Путин совершил необъявленные рабочие поездки в Крым и Мариуполь. Это стало якобы ответом на ранее объявленный ордер на арест российского президента со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Это была вторая необъявленная поездка господина Путина в [освобожденные Россией] районы Украины за выходные, и это была самая близкая поездка российского лидера к линии фронта за последний год. <…> Два громких визита оказались ответом со стороны Кремля <…> после того, как международный суд выдал ордер на его арест», —
МУС в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что это является неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает юрисдикции данного суда.
Владимир Путин приехал в Крым 18 марта, в день возвращения города в состав РФ, чтобы открыть детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», сообщают Nation news. Также 19 марта была опубликована информация с поездки президента в Мариуполь.
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