В Кремле рассказали, как Путин водил автомобиль в Мариуполе

19 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин часто ездит за рулем, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин любит водить машину самостоятельно и часто ездит за рулем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у него не было привычного кортежа, потому что поездка не была запланирована. «Безопасность всегда соблюдается. Президент часто садится за руль. Он любит водить машину. Самое интересное, в Мариуполе как такового кортежа не было, компактная группа машин. И машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что никто не блокировал движение граждан.

Президент России Владимир Путин любит водить машину самостоятельно и часто ездит за рулем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у него не было привычного кортежа, потому что поездка не была запланирована. «Безопасность всегда соблюдается. Президент часто садится за руль. Он любит водить машину. Самое интересное, в Мариуполе как такового кортежа не было, компактная группа машин. И машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что никто не блокировал движение граждан.