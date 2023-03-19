В Кремле рассказали, как Путин водил автомобиль в Мариуполе

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин часто ездит за рулем, рассказал Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин любит водить машину самостоятельно и часто ездит за рулем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у него не было привычного кортежа, потому что поездка не была запланирована.

«Безопасность всегда соблюдается. Президент часто садится за руль. Он любит водить машину. Самое интересное, в Мариуполе как такового кортежа не было, компактная группа машин. И машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что никто не блокировал движение граждан.

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Президент России Владимир Путин любит водить машину самостоятельно и часто ездит за рулем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Мариуполе у него не было привычного кортежа, потому что поездка не была запланирована. «Безопасность всегда соблюдается. Президент часто садится за руль. Он любит водить машину. Самое интересное, в Мариуполе как такового кортежа не было, компактная группа машин. И машины двигались по Мариуполю, полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что никто не блокировал движение граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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