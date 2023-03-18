В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ходе благотворительного марафона «Поддержим наших» жители собрали более 450 тысяч рублей. На эти деньги закупят тепловизоры и отправят на фронт, сообщили в администрации города.
«Более 450 000 рублей мы собрали во время марафона „Поддержим наших“. На эти средства будут приобретены тепловизоры для каменцев-участников СВО», — пишет пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно говорил, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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