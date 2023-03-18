18 марта 2023

Свердловчане закупят тепловизоры на полмиллиона рублей и отправят на фронт. Фото

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Средства на покупку тепловизоров собрали на марафоне «Поддержим наших» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ходе благотворительного марафона «Поддержим наших» жители собрали более 450 тысяч рублей. На эти деньги закупят тепловизоры и отправят на фронт, сообщили в администрации города.

«Более 450 000 рублей мы собрали во время марафона „Поддержим наших“. На эти средства будут приобретены тепловизоры для каменцев-участников СВО», — пишет пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно говорил, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Жители собрали более полумиллиона рублей
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ходе благотворительного марафона «Поддержим наших» жители собрали более 450 тысяч рублей. На эти деньги закупят тепловизоры и отправят на фронт, сообщили в администрации города. «Более 450 000 рублей мы собрали во время марафона „Поддержим наших“. На эти средства будут приобретены тепловизоры для каменцев-участников СВО», — пишет пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно говорил, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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