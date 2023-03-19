Очевидцы опубликовали видео с упавшим беспилотником в Тульской области

Кадры с места падения беспилотника в Тульской области появились в соцсетях. К головной части беспилотника была прикреплена бумага с надписью «600 км», которая может обозначать дальность полета БПЛА.
«Судя по метке специалистов на фото, предположительная дальность его полета — 600 км. Сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА», — говорится в telegram-канале Shot.
Ранее в комитете Тульской области по региональной безопасности сообщили, что в регионе упал БПЛА без опознавательных знаков. В результате падения никто не пострадал. После инцидента на место выехали спецслужбы.
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