Очевидцы опубликовали видео с упавшим беспилотником в Тульской области

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
В Тульской области упал беспилотник 19 марта Фото:

Кадры с места падения беспилотника в Тульской области появились в соцсетях. К головной части беспилотника была прикреплена бумага с надписью «600 км», которая может обозначать дальность полета БПЛА.

«Судя по метке специалистов на фото, предположительная дальность его полета — 600 км. Сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА», — говорится в telegram-канале Shot.

Ранее в комитете Тульской области по региональной безопасности сообщили, что в регионе упал БПЛА без опознавательных знаков. В результате падения никто не пострадал. После инцидента на место выехали спецслужбы.

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Кадры с места падения беспилотника в Тульской области появились в соцсетях. К головной части беспилотника была прикреплена бумага с надписью «600 км», которая может обозначать дальность полета БПЛА. «Судя по метке специалистов на фото, предположительная дальность его полета — 600 км. Сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА», — говорится в telegram-канале Shot. Ранее в комитете Тульской области по региональной безопасности сообщили, что в регионе упал БПЛА без опознавательных знаков. В результате падения никто не пострадал. После инцидента на место выехали спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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