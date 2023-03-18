Конфликт произошел из-за пьяниц, которые избивали подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Около ТЦ „Радуга Парк“ парни устроили разборки с пьяницами», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+». В комментариях к записи екатеринбуржец пояснил, что решил заступиться за подростков, которого начали избивать мужчины в нетрезвом виде.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса № 047 подралась с пассажиркой. Конфликт произошел из-за того, что сотрудница транспортного предприятия отобрала сумку, телефон у пассажирки и начала ее оскорблять.