18 марта 2023

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на трамвайной остановке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел из-за пьяниц, которые избивали подростков Фото:

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Около ТЦ „Радуга Парк“ парни устроили разборки с пьяницами», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+». В комментариях к записи екатеринбуржец пояснил, что решил заступиться за подростков, которого начали избивать мужчины в нетрезвом виде.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса № 047 подралась с пассажиркой. Конфликт произошел из-за того, что сотрудница транспортного предприятия отобрала сумку, телефон у пассажирки и начала ее оскорблять.

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В Екатеринбурге мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Около ТЦ „Радуга Парк“ парни устроили разборки с пьяницами», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+». В комментариях к записи екатеринбуржец пояснил, что решил заступиться за подростков, которого начали избивать мужчины в нетрезвом виде. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса № 047 подралась с пассажиркой. Конфликт произошел из-за того, что сотрудница транспортного предприятия отобрала сумку, телефон у пассажирки и начала ее оскорблять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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