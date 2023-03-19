Путин оценил участие Китая в урегулировании конфликта на Украине

Путин: Россия приветствует готовность Китая внести свой вклад в разрешение конфликта на Украине

20 марта 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил готовность Китая сыграть роль в решении кризиса на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом написал российский лидер Владимир Путин в своей статье, посвященной российско-китайским отношениям. «Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного», — написал Путин в совей статье, опубликованной на официальном сайте Кремля. Он отметил, что Россия глубоко обеспокоена безответственным и просто опасными действиями НАТО, «способными подорвать глобальную ядерную безопасность». По его словам, нелегитимные односторонние санкции, должны быть отменены. 20 марта президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Москве за неформальным обедом, передает RT. Позже лидеры двух стран проведут переговоры в ходе которых затронут, в том числе и тему конфликта на Украине. Ранее в Китае представили мирный план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. В Пекине предложили уважать суверенитет всех стран, возобновить переговоры между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти РФ высоко оценили план «китайских друзей». Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте. Президент США Джо Байден назвал китайский мирный план по Украине выгодным только Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом написал российский лидер Владимир Путин в своей статье, посвященной российско-китайским отношениям. «Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного», — написал Путин в совей статье, опубликованной на официальном сайте Кремля. Он отметил, что Россия глубоко обеспокоена безответственным и просто опасными действиями НАТО, «способными подорвать глобальную ядерную безопасность». По его словам, нелегитимные односторонние санкции, должны быть отменены. 20 марта президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Москве за неформальным обедом, передает RT. Позже лидеры двух стран проведут переговоры в ходе которых затронут, в том числе и тему конфликта на Украине. Ранее в Китае представили мирный план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. В Пекине предложили уважать суверенитет всех стран, возобновить переговоры между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти РФ высоко оценили план «китайских друзей». Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте. Президент США Джо Байден назвал китайский мирный план по Украине выгодным только Москве.