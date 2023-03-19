Путин назвал условие для начала мирных переговоров с Украиной

Только готовность провести серьезный разговор станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — написал Путин в своей статье.
Глава государства добавил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены «отнюдь не нами».
После начала спецоперации на Украине Москва и Киев пытались урегулировать конфликт за столом переговоров в Анкаре, но не пришли к единому решению. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. Накануне в США заявили, что сейчас не время для проведения мирных переговоров. Представитель Белого дома Джон Кирби высказал опасения насчет того, что РФ воспользуется перемирием в военных целях.
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Только готовность провести серьезный разговор станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — написал Путин в своей статье. Глава государства добавил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены «отнюдь не нами». После начала спецоперации на Украине Москва и Киев пытались урегулировать конфликт за столом переговоров в Анкаре, но не пришли к единому решению. Позже президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. Накануне в США заявили, что сейчас не время для проведения мирных переговоров. Представитель Белого дома Джон Кирби высказал опасения насчет того, что РФ воспользуется перемирием в военных целях.