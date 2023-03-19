Россиянам предрекли переход на китайские автомобили

Автоэксперт Ольховский спрогнозировал рост продаж китайских автомобилей, несмотря на высокие цены

20 марта 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Китайские авто могут занять 60% рынка России в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году России скорее всего достигнет 60%. Такой прогноз сделал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский. Скорее всего, нам придется привыкать к тем интерфейсам и тем параметрам автомобилей, которые предлагают поставщики», — сказал Ольховский в беседе с «Известиями». При этом член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов не согласен с таким прогнозом из-за высоких цен на китайские автомобили. «Прогноз-консенсус у автоэкспертов по продажам новых авто в России в 2023-м находится на уровне 800 тысяч автомобилей, из них только АвтоВАЗ соберет 400 тысяч. Но доля машин из Китая может достичь 40%, если дилеры и производители пересмотрят ценовую политику», — считает специалист. Доля китайских брендов в продажах будет расти, но не так существенно, заявили представители Ассоциации российских автомобильных дилеров. По данным издания, организация прогнозирует, что в 2023 году в РФ будет продано порядка 785 тысяч новых автомобилей, из них китайских будет реализовано не менее 250 тысяч (32%). По сведениям Минпромторга, в 2022 году в России производство автомобилей упало на 60% в сравнении с 2021 годом. В 2023 году в РФ придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут — Hongqi и Vinfast. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году России скорее всего достигнет 60%. Такой прогноз сделал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский. Скорее всего, нам придется привыкать к тем интерфейсам и тем параметрам автомобилей, которые предлагают поставщики», — сказал Ольховский в беседе с «Известиями». При этом член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов не согласен с таким прогнозом из-за высоких цен на китайские автомобили. «Прогноз-консенсус у автоэкспертов по продажам новых авто в России в 2023-м находится на уровне 800 тысяч автомобилей, из них только АвтоВАЗ соберет 400 тысяч. Но доля машин из Китая может достичь 40%, если дилеры и производители пересмотрят ценовую политику», — считает специалист. Доля китайских брендов в продажах будет расти, но не так существенно, заявили представители Ассоциации российских автомобильных дилеров. По данным издания, организация прогнозирует, что в 2023 году в РФ будет продано порядка 785 тысяч новых автомобилей, из них китайских будет реализовано не менее 250 тысяч (32%). По сведениям Минпромторга, в 2022 году в России производство автомобилей упало на 60% в сравнении с 2021 годом. В 2023 году в РФ придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут — Hongqi и Vinfast.