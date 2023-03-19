В Курганскую область придет метеорологическая весна

Температура будет выше нормы на 6-8 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается начало метеорологической весны. Среднесуточная температура будет стабильно выше нуля градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«Метеорологическая весна придет в Курган на 10 дней раньше обычного. С 22 марта температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Днем от +8 до +15 градусов, ночью от +1 до -4. Пик тепла ожидается 27—30 марта — в эти дни воздух будет прогреваться до +11 — +16 градусов», — говорится на сайте.

По словам синоптика, 30 марта ожидается разрушение постоянного снежного покрова в Кургане. Предварительно прогнозируется, что апрель будет теплым, а вероятность холодного месяца крайне мала.

Ранее URA.RU писало, что 21 марта в Кургане потеплеет до нуля градусов. Также ожидается облачная погода.