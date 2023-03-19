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В Курганскую область придет метеорологическая весна

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тает снег, сосули, сосульки, весна
Температура будет выше нормы на 6-8 градусов Фото:

В Курганской области ожидается начало метеорологической весны. Среднесуточная температура будет стабильно выше нуля градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«Метеорологическая весна придет в Курган на 10 дней раньше обычного. С 22 марта температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Днем от +8 до +15 градусов, ночью от +1 до -4. Пик тепла ожидается 27—30 марта — в эти дни воздух будет прогреваться до +11 — +16 градусов», — говорится на сайте.

По словам синоптика, 30 марта ожидается разрушение постоянного снежного покрова в Кургане. Предварительно прогнозируется, что апрель будет теплым, а вероятность холодного месяца крайне мала.

Ранее URA.RU писало, что 21 марта в Кургане потеплеет до нуля градусов. Также ожидается облачная погода.

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В Курганской области ожидается начало метеорологической весны. Среднесуточная температура будет стабильно выше нуля градусов, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «Метеорологическая весна придет в Курган на 10 дней раньше обычного. С 22 марта температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Днем от +8 до +15 градусов, ночью от +1 до -4. Пик тепла ожидается 27—30 марта — в эти дни воздух будет прогреваться до +11 — +16 градусов», — говорится на сайте. По словам синоптика, 30 марта ожидается разрушение постоянного снежного покрова в Кургане. Предварительно прогнозируется, что апрель будет теплым, а вероятность холодного месяца крайне мала. Ранее URA.RU писало, что 21 марта в Кургане потеплеет до нуля градусов. Также ожидается облачная погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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