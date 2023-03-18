По данным курганского синоптика, в регион возвращается тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане потеплеет до ноля градусов 21 марта. Такими данными поделился зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«20 марта в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 12 м/сек. Днем от -3 до -5 градусов, ночью и утром от -13 градусов до -15. Температура воздуха днем 21 марта: 0 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода. Вероятность осадков: 85%», — указано в опубликованных метеоданных на сайте «Погода 45».

В последующие дни, согласно прогнозу, в регионе будет становиться теплее. Уже к четвергу столбик термометра достигнет отметки +7 градусов.

Ранее жителей Зауралья предупреждали перемене погоды. В регионе похолодало до -13 градусов в ночь на 19 марта.