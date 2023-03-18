18 марта 2023
17 марта 2023

Синоптик-любитель предсказал потепление в Кургане после 21 марта. Скрин

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
По данным курганского синоптика, в регион возвращается тепло Фото:

В Кургане потеплеет до ноля градусов 21 марта. Такими данными поделился зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«20 марта в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 12 м/сек. Днем от -3 до -5 градусов, ночью и утром от -13 градусов до -15. Температура воздуха днем 21 марта: 0 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода. Вероятность осадков: 85%», — указано в опубликованных метеоданных на сайте «Погода 45».

В последующие дни, согласно прогнозу, в регионе будет становиться теплее. Уже к четвергу столбик термометра достигнет отметки +7 градусов.

Ранее жителей Зауралья предупреждали перемене погоды. В регионе похолодало до -13 градусов в ночь на 19 марта.

Синоптик-любитель опубликовал прогноз на пять дней вперед

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В Кургане потеплеет до ноля градусов 21 марта. Такими данными поделился зауральский синоптик-любитель Илья Винштейн. «20 марта в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 12 м/сек. Днем от -3 до -5 градусов, ночью и утром от -13 градусов до -15. Температура воздуха днем 21 марта: 0 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода. Вероятность осадков: 85%», — указано в опубликованных метеоданных на сайте «Погода 45». В последующие дни, согласно прогнозу, в регионе будет становиться теплее. Уже к четвергу столбик термометра достигнет отметки +7 градусов. Ранее жителей Зауралья предупреждали перемене погоды. В регионе похолодало до -13 градусов в ночь на 19 марта.
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