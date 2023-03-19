Застройщика в ЯНАО обязали исправить нарушения в доме для переселенцев из аварийного жилья

Прокуратура ЯНАО наказала застройщика за нарушения при строительстве дома для переселенцев

20 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Квартира в новом доме оказалась холодной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Застройщика в Муравленко (ЯНАО) обязали устранить нарушения, допущенные при строительстве многоквартирного дома, в который администрация города переселила жильцов из аварийных домов. Как сообщается на сайте прокуратуры округа, ошибки при строительстве привели к нарушениям температурного режима в квартире, куда поселили семью с детьми. «Установлено, что застройщиком допущены нарушения нормативной документации в области строительства, при возведении дома не соблюдались проектные решения и технологии строительства, что повлекло нарушение температурного режима в квартире», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что проверка проводилась по обращению жительницы, которой в 2021 году предоставили квартиру в новостройке взамен аварийного жилья. В апреле 2022 года квартиру жительницы признали подлежащей реконструкции, капитальному ремонту или перепланировке. Семья несла расходы за съем другого жилья, поскольку данная квартира была непригодна для проживания. Суд возложил на застройщика обязанности устранить строительные недостатки и взыскал с него расходы на аренду жилья — 220 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе 82-летнюю жительницу власти почти шесть лет переселяют из одного аварийного дома в другой. Администрация отметила, что в поселке Тазовский нет свободного жилья для переселенцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщика в Муравленко (ЯНАО) обязали устранить нарушения, допущенные при строительстве многоквартирного дома, в который администрация города переселила жильцов из аварийных домов. Как сообщается на сайте прокуратуры округа, ошибки при строительстве привели к нарушениям температурного режима в квартире, куда поселили семью с детьми. «Установлено, что застройщиком допущены нарушения нормативной документации в области строительства, при возведении дома не соблюдались проектные решения и технологии строительства, что повлекло нарушение температурного режима в квартире», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что проверка проводилась по обращению жительницы, которой в 2021 году предоставили квартиру в новостройке взамен аварийного жилья. В апреле 2022 года квартиру жительницы признали подлежащей реконструкции, капитальному ремонту или перепланировке. Семья несла расходы за съем другого жилья, поскольку данная квартира была непригодна для проживания. Суд возложил на застройщика обязанности устранить строительные недостатки и взыскал с него расходы на аренду жилья — 220 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе 82-летнюю жительницу власти почти шесть лет переселяют из одного аварийного дома в другой. Администрация отметила, что в поселке Тазовский нет свободного жилья для переселенцев.