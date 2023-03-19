Производитель гаубиц и танковых пушек в Свердловской области ищет школьников, не сдавших ОГЭ

20 марта 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

«Завод №9» предлагает школьникам без аттестата обучение и дальнейшее трудоустройство Фото: Анна Майорова © URA.RU «Завод №9» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), специализирующийся на производстве как гражданской, так и военной продукции, ищет школьников, не получивших аттестат. Тем, кто не сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) после девятого класса, предлагают пройти обучение на предприятии с дальнейшим трудоустройством, следует из объявления предприятия. «Вниманию граждан, не получивших аттестат об окончании девяти классов (не сдавшие ОГЭ). Есть возможность получить рабочую профессию с гарантированным трудоустройством на промышленное предприятие города», — говорится в объявлении, опубликованном в telegram-канале KU66.RU. Организационное собрание проведут 23 марта в 16:00 часов в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме на Ленина, 6а в Каменске-Уральском. Ранее URA.RU сообщало, что «Завод №9» массово ищет сотрудников — за месяц предприятие опубликовало 36 вакансий. В профиле «Завода №9» указано, что он производит около двадцати наименований как гражданской, так и военной продукции. Из последних наиболее значимые — буксируемые орудия, в том числе гаубица Д-30A, танковые пушки для модернизируемых Т-62 и Т-72, а также для новых танков Т-90 и Т-14, реактивные бомбометные установки РБУ-1000 и РБУ-6000.

«Завод №9» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), специализирующийся на производстве как гражданской, так и военной продукции, ищет школьников, не получивших аттестат. Тем, кто не сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) после девятого класса, предлагают пройти обучение на предприятии с дальнейшим трудоустройством, следует из объявления предприятия. «Вниманию граждан, не получивших аттестат об окончании девяти классов (не сдавшие ОГЭ). Есть возможность получить рабочую профессию с гарантированным трудоустройством на промышленное предприятие города», — говорится в объявлении, опубликованном в telegram-канале KU66.RU. Организационное собрание проведут 23 марта в 16:00 часов в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме на Ленина, 6а в Каменске-Уральском. Ранее URA.RU сообщало, что «Завод №9» массово ищет сотрудников — за месяц предприятие опубликовало 36 вакансий. В профиле «Завода №9» указано, что он производит около двадцати наименований как гражданской, так и военной продукции. Из последних наиболее значимые — буксируемые орудия, в том числе гаубица Д-30A, танковые пушки для модернизируемых Т-62 и Т-72, а также для новых танков Т-90 и Т-14, реактивные бомбометные установки РБУ-1000 и РБУ-6000.