Инспектора госавтонадзора в ЯНАО за коррупционные действия отправили под домашний арест

20 марта 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Из-за новых эпизодов дела инспектор госавтонадзора под домашним арестом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Инспектора госавтонадзора в ЯНАО, которая обвиняется в коррупционных действиях, взяли под домашний арест за новые эпизоды дела, которые были обнаружены в ходе расследования. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. «В ходе следствия следователями во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Ноябрьск выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав государственному инспектору взятки через посредника. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. За дачу взятки должностному лицу были также возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает собирать все доказательства подтверждающие преступления. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое инспектора госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. По информации ведомства, госслужащая брала денежные средства от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации.

Инспектора госавтонадзора в ЯНАО, которая обвиняется в коррупционных действиях, взяли под домашний арест за новые эпизоды дела, которые были обнаружены в ходе расследования. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. «В ходе следствия следователями во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Ноябрьск выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав государственному инспектору взятки через посредника. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. За дачу взятки должностному лицу были также возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает собирать все доказательства подтверждающие преступления. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое инспектора госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. По информации ведомства, госслужащая брала денежные средства от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации.