19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Инспектора госавтонадзора в ЯНАО за коррупционные действия отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Александры Кутергиной. Тюмень, домашний арест, браслет фсин
Из-за новых эпизодов дела инспектор госавтонадзора под домашним арестом Фото:

Инспектора госавтонадзора в ЯНАО, которая обвиняется в коррупционных действиях, взяли под домашний арест за новые эпизоды дела, которые были обнаружены в ходе расследования. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

«В ходе следствия следователями во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Ноябрьск выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав государственному инспектору взятки через посредника. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

За дачу взятки должностному лицу были также возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает собирать все доказательства подтверждающие преступления.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое инспектора госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. По информации ведомства, госслужащая брала денежные средства от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации.

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Инспектора госавтонадзора в ЯНАО, которая обвиняется в коррупционных действиях, взяли под домашний арест за новые эпизоды дела, которые были обнаружены в ходе расследования. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. «В ходе следствия следователями во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Ноябрьск выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой. Установлено, что трое жителей города Ноябрьска в 2022 году также воспользовались возможностью получить права на управление автотранспортными средствами без прохождения аттестации, передав государственному инспектору взятки через посредника. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. За дачу взятки должностному лицу были также возбуждены уголовные дела. Следствие продолжает собирать все доказательства подтверждающие преступления. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое инспектора госавтонадзора подозревают в коррупционных преступлениях. По информации ведомства, госслужащая брала денежные средства от лиц, желающих получить права на управление автотранспортом без прохождения аттестации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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