ФСБ задержала террористов, которые скрывались в ХМАО и Тюмени

26 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Еще 8 соучастников объявлены в международный розыск Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участников террористического сообщества, которые скрывались, в том числе, в ХМАО и Тюменской области. Об этом сообщили в окружном Следственном комитете, который расследует уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ. «После выявления следователями совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу данной незаконной деятельности соучастники покинули места своего проживания и скрывались на территории ХМАО, а также в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Тюменской области до их фактического задержания. Еще 8 соучастников объявлены в международный розыск», — говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, с 2010 года 19 граждан РФ организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации. «По заданию этой организации члены сообщества осуществляли переправку жителей Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности», — добавляют в СК. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ФСБ нашла пособника террористов. Тогда уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участников террористического сообщества, которые скрывались, в том числе, в ХМАО и Тюменской области. Об этом сообщили в окружном Следственном комитете, который расследует уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ. «После выявления следователями совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу данной незаконной деятельности соучастники покинули места своего проживания и скрывались на территории ХМАО, а также в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Тюменской области до их фактического задержания. Еще 8 соучастников объявлены в международный розыск», — говорится на сайте ведомства. По данным ведомства, с 2010 года 19 граждан РФ организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации. «По заданию этой организации члены сообщества осуществляли переправку жителей Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности», — добавляют в СК. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ФСБ нашла пособника террористов. Тогда уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя, который обвиняется в содействии террористической деятельности.