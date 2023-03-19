19 марта 2023
18 марта 2023

«Леруа Мерлен» ищет в ХМАО грузчика на зарплату 230 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Устраиваются грузчики, как самозанятые Фото:

Компания «Леруа Мерлен» ищет в ХМАО работников на склад в Московскую область с зарплатой до 230 тысяч рублей. Объявление о поиске сотрудников разместило на сайте зарплата.ру кадровое агентство «Соринг».

«Требуется комплектовщик в Московскую область. Зарплата от 80 до 230 тысяч рублей. Обязанности: перемещение товаров при помощи самоходной строительной тележки. Механическая выгрузка и загрузка транспортных средств. Размещение товара, комплектация и сортировка коробов, приемка товара. Зарплата без задержек два раза в месяц», — указано в объявлении.

Кроме этого, сотрудникам обещают бесплатное проживание. Предусмотрены еженедельные авансы. Рабочие смены по 11 часов. Работа вахтовым методом. Для уточнения информации журналист URA.RU связался с компанией «Соринг», но по телефонным номерам, указанным в объявлении, никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что карельская компания обещает жителям ХМАО 500 тысяч рублей за сбор ягод. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин.

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Компания «Леруа Мерлен» ищет в ХМАО работников на склад в Московскую область с зарплатой до 230 тысяч рублей. Объявление о поиске сотрудников разместило на сайте зарплата.ру кадровое агентство «Соринг». «Требуется комплектовщик в Московскую область. Зарплата от 80 до 230 тысяч рублей. Обязанности: перемещение товаров при помощи самоходной строительной тележки. Механическая выгрузка и загрузка транспортных средств. Размещение товара, комплектация и сортировка коробов, приемка товара. Зарплата без задержек два раза в месяц», — указано в объявлении. Кроме этого, сотрудникам обещают бесплатное проживание. Предусмотрены еженедельные авансы. Рабочие смены по 11 часов. Работа вахтовым методом. Для уточнения информации журналист URA.RU связался с компанией «Соринг», но по телефонным номерам, указанным в объявлении, никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что карельская компания обещает жителям ХМАО 500 тысяч рублей за сбор ягод. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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