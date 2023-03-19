«Леруа Мерлен» ищет в ХМАО грузчика на зарплату 230 тысяч рублей

20 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Устраиваются грузчики, как самозанятые Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Компания «Леруа Мерлен» ищет в ХМАО работников на склад в Московскую область с зарплатой до 230 тысяч рублей. Объявление о поиске сотрудников разместило на сайте зарплата.ру кадровое агентство «Соринг». «Требуется комплектовщик в Московскую область. Зарплата от 80 до 230 тысяч рублей. Обязанности: перемещение товаров при помощи самоходной строительной тележки. Механическая выгрузка и загрузка транспортных средств. Размещение товара, комплектация и сортировка коробов, приемка товара. Зарплата без задержек два раза в месяц», — указано в объявлении. Кроме этого, сотрудникам обещают бесплатное проживание. Предусмотрены еженедельные авансы. Рабочие смены по 11 часов. Работа вахтовым методом. Для уточнения информации журналист URA.RU связался с компанией «Соринг», но по телефонным номерам, указанным в объявлении, никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что карельская компания обещает жителям ХМАО 500 тысяч рублей за сбор ягод. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин.

Компания «Леруа Мерлен» ищет в ХМАО работников на склад в Московскую область с зарплатой до 230 тысяч рублей. Объявление о поиске сотрудников разместило на сайте зарплата.ру кадровое агентство «Соринг». «Требуется комплектовщик в Московскую область. Зарплата от 80 до 230 тысяч рублей. Обязанности: перемещение товаров при помощи самоходной строительной тележки. Механическая выгрузка и загрузка транспортных средств. Размещение товара, комплектация и сортировка коробов, приемка товара. Зарплата без задержек два раза в месяц», — указано в объявлении. Кроме этого, сотрудникам обещают бесплатное проживание. Предусмотрены еженедельные авансы. Рабочие смены по 11 часов. Работа вахтовым методом. Для уточнения информации журналист URA.RU связался с компанией «Соринг», но по телефонным номерам, указанным в объявлении, никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что карельская компания обещает жителям ХМАО 500 тысяч рублей за сбор ягод. Из зарплаты вычитают оплату за проживание, питание, аренду автомобиля и бензин.