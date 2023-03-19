Автор поста написал, что рыбалка была «огонь»
Челябинские рыбаки поймали два больших судака на озере Аргази. Фотографиями улова один из них поделился в социальных сетях.
«Рыбалка огонь! Аргази. Это мой улов», — подписал фото Евгений Мигель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Помимо больших судаков мужчины выловили еще 18 средних и мелких рыб. Евгений уточнил, что рыбалку они устроили с пятницы по воскресенье.
Ранее челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Эдуард безносов выловил рыбу-трофей на том же озере.
Огромного судака мужчина выловил на Аргази
Мужчины рыбачили все выходные
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