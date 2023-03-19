Автор поста написал, что рыбалка была «огонь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские рыбаки поймали два больших судака на озере Аргази. Фотографиями улова один из них поделился в социальных сетях.

«Рыбалка огонь! Аргази. Это мой улов», — подписал фото Евгений Мигель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо больших судаков мужчины выловили еще 18 средних и мелких рыб. Евгений уточнил, что рыбалку они устроили с пятницы по воскресенье.

Ранее челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Эдуард безносов выловил рыбу-трофей на том же озере.

Огромного судака мужчина выловил на Аргази фото: Евгений Мигель в соцсети «ВКонтакте»