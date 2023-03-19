19 марта 2023
18 марта 2023

Челябинцы поймали два огромных судака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка. Челябинск, зима, лед, зимняя рыбалка, рыбалка, озеро, шершневское водохранилище, водохранилище, палатка рыбака
Автор поста написал, что рыбалка была «огонь» Фото:

Челябинские рыбаки поймали два больших судака на озере Аргази. Фотографиями улова один из них поделился в социальных сетях.

«Рыбалка огонь! Аргази. Это мой улов», — подписал фото Евгений Мигель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо больших судаков мужчины выловили еще 18 средних и мелких рыб. Евгений уточнил, что рыбалку они устроили с пятницы по воскресенье.

Ранее челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Эдуард безносов выловил рыбу-трофей на том же озере.

Огромного судака мужчина выловил на Аргази
Мужчины рыбачили все выходные

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Челябинские рыбаки поймали два больших судака на озере Аргази. Фотографиями улова один из них поделился в социальных сетях. «Рыбалка огонь! Аргази. Это мой улов», — подписал фото Евгений Мигель на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо больших судаков мужчины выловили еще 18 средних и мелких рыб. Евгений уточнил, что рыбалку они устроили с пятницы по воскресенье. Ранее челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Эдуард безносов выловил рыбу-трофей на том же озере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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