Челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Фото

13 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Фотографией огромного налима рыбак поделился в социальных сетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбак из Челябинска поймал огромного налима. Фото рыбы появилось в социальных сетях. Эдуард Безносов выловил налима на озере Аргази в прошедшее воскресенье. От подробностей удачной рыбалки мужчина воздержался. Ранее гигантскую рыбу поймал еще один челябинец. Мужчина назвал щуку весом более восьми килограммов настоящим трофеем. На 8 марта подарок в виде огромного судака сделала себе также челябинская рыбачка. Светлана отметила, что клев в тот день был неважный, но удачная рыбалка сделала счастливее ее праздник. Мужчина поймал рыбу на озере Аргази Эдуард Безносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Рыбак из Челябинска поймал огромного налима. Фото рыбы появилось в социальных сетях. Эдуард Безносов выловил налима на озере Аргази в прошедшее воскресенье. От подробностей удачной рыбалки мужчина воздержался. Ранее гигантскую рыбу поймал еще один челябинец. Мужчина назвал щуку весом более восьми килограммов настоящим трофеем. На 8 марта подарок в виде огромного судака сделала себе также челябинская рыбачка. Светлана отметила, что клев в тот день был неважный, но удачная рыбалка сделала счастливее ее праздник.