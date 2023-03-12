12 марта 2023
11 марта 2023

Челябинский рыбак похвастался огромным налимом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круги на реке Миасс. Челябинск, художник, зима, зимняя рыбалка, арт объект, река миасс , зимняя река, круги
Фотографией огромного налима рыбак поделился в социальных сетях Фото:

Рыбак из Челябинска поймал огромного налима. Фото рыбы появилось в социальных сетях.

Эдуард Безносов выловил налима на озере Аргази в прошедшее воскресенье. От подробностей удачной рыбалки мужчина воздержался.

Ранее гигантскую рыбу поймал еще один челябинец. Мужчина назвал щуку весом более восьми килограммов настоящим трофеем.

На 8 марта подарок в виде огромного судака сделала себе также челябинская рыбачка. Светлана отметила, что клев в тот день был неважный, но удачная рыбалка сделала счастливее ее праздник.

Мужчина поймал рыбу на озере Аргази

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Рыбак из Челябинска поймал огромного налима. Фото рыбы появилось в социальных сетях. Эдуард Безносов выловил налима на озере Аргази в прошедшее воскресенье. От подробностей удачной рыбалки мужчина воздержался. Ранее гигантскую рыбу поймал еще один челябинец. Мужчина назвал щуку весом более восьми килограммов настоящим трофеем. На 8 марта подарок в виде огромного судака сделала себе также челябинская рыбачка. Светлана отметила, что клев в тот день был неважный, но удачная рыбалка сделала счастливее ее праздник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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