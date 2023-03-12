Фотографией огромного налима рыбак поделился в социальных сетях
Рыбак из Челябинска поймал огромного налима. Фото рыбы появилось в социальных сетях.
Эдуард Безносов выловил налима на озере Аргази в прошедшее воскресенье. От подробностей удачной рыбалки мужчина воздержался.
Ранее гигантскую рыбу поймал еще один челябинец. Мужчина назвал щуку весом более восьми килограммов настоящим трофеем.
На 8 марта подарок в виде огромного судака сделала себе также челябинская рыбачка. Светлана отметила, что клев в тот день был неважный, но удачная рыбалка сделала счастливее ее праздник.
Мужчина поймал рыбу на озере Аргази
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